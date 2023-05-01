لمرضى السكري| طرق غير متوقعة تخلصك من الوزن الزائد

السمنة هي مرض مشترك منتشر بشكل كبير بين مرضى السكري، تشير الأبحاث إلى أن السمنة في منطقة البطن يبدو أنها مؤشر أفضل لخطر الإصابة بمرض السكري من مؤشر كتلة الجسم.

علاوة على ذلك ، فإن تعايش مرض السكري مع السمنة يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب والكلى.

تقول الدكتورة ميجانا باسي ، مستشارة التغذية ، برنامج Arogya World MyThali: "يعتبر من أسباب الانتشار المتزايد لكل من السمنة ومرض السكري هي عوامل وراثية جنبًا إلى جنب مع التغيرات البيئية ونمط الحياة الناتجة عن التصنيع والهجرة ، وهي نسبة عالية من السعرات الحرارية، نظام غذائي سيء ونشاط بدني منخفض ".



6 طرق للتحكم في وزنك إذا كنت مصابًا بمرض السكري



- تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والدهون المكررة

تجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر المكرر والحلويات والكولا والعصائر التي تسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم، قلل من استخدام الأطعمة المصنعة والمكررة مثل الأرز الأبيض والخبز والبيتزا وحبوب الإفطار والمعجنات والمعكرونة، لاحظ أن هذه الأطعمة تحتوي على كمية أقل من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى وتعطي المزيد من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

- تناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض

"مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يشير إلى تأثير ارتفاع السكر في الدم للغذاء مقارنة بالأغذية المرجعية (الجلوكوز له مؤشر جلايسيمي من 100)، توفر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (55 وما دون) مثل البقول والدالس والحليب وفول الصويا زيادة طفيفة في نسبة الجلوكوز في الدم ، بينما تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر (فوق 70) مثل القمح والأرز والخضروات الجذرية والكولا والمعكرونة إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم وبالتالي يجب تجنبه "، كما يقول الدكتور باسي.

-أضف الألياف إلى وجباتك

إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مع الحبوب الكاملة والبقول والبقوليات والمكسرات والفواكه والخضروات وبذور الكتان وبذور الحلبة ودقيق الشوفان، يعطي الغذاء الغني بالألياف الشبع وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في تناول الطعام مما يساعد بدوره على إنقاص الوزن.

-تناول الطعام بالخارج بمعدل أقل

وفقًا للدكتور باسي ، استهلك المخبوزات في المنزل بدلاً من الشراء من السوق. سيساعد هذا ليس فقط في تقليل السكريات ولكن أيضًا على الزيت المهدرج / زيت الفاناسباتي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-ضع في اعتبارك حجم الحصة:

لا تفرط في الأكل حتى لو كان طعامك المفضل، استغرقي وقتًا أطول في المضغ واستخدام أطباق أصغر حجمًا لتقليل نسبة الطعام في الطبق.

إذا كنت غير نباتي تفضل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، اختر الخضار المطهوة على البخار أو المقلية أو المشوية بدلاً من الخضار مع مرق الكريمة.

تناول بعض الحساء الصحي والمغذي بدلاً من أي مشروب كحولي في حفلة أو عند تناول العشاء بالخارج.

-كن أكثر نشاطا

"النشاط البدني يساعدك على التحكم في وزنك ، ويستهلك السكر للحصول على الطاقة ، ويساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، استهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا ، أو مزيج من التمارين المعتدلة والقوية .

المصدر: timesofindia.

