ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار والصغار وبخلاف مذاقها المميز فيحتوي البطيخ على العديد من الفوائد الصحية التي تدفع البعض إلي تناوله أيضا.



حذر الأطباء و الخبراء من تناول بعض الأطعمة بعد أكل البطيخ ، وذلك لانه قد يزعج معدتك وينفي كل مزاياها.



ما الذي يجب عليك تجنبه بعد تناول البطيخ؟



-الابتعاد عن الحليب بعد تناول البطيخ

يمكن أن يكون تناول الحليب بعد تناول البطيخ ضارًا من نواح كثيرة من حيث الصحة، في الواقع ، يحتوي البطيخ على فيتامين سي وعندما تأكل منتجات الحليب بعده ، فإنها تتفاعل مع بعضها البعض وتسبب الانتفاخ، وبهذه الطريقة فإنها تضر بالجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب عسر الهضم.



-أطعمة بروتينية بعد تناول البطيخ

يمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بعد تناول البطيخ ضارًا لك، في الواقع يحتوي البطيخ على فيتامينات ومعادن، يوجد أيضًا بعض النشا في مثل هذه الحالة ، يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البقول إلى إتلاف الإنزيمات الهضمية ويمكن أن يكون ضارًا بالمعدة.



-بيضة بعد تناول البطيخ

يمكن أن يؤدي تناول بيضة بعد تناول البطيخ إلى حدوث العديد من مشاكل المعدة، في الواقع بصرف النظر عن البروتين ، يحتوي البيض على أحماض دهنية مثل أوميغا 3 والبطيخ فاكهة غنية بالمياه، في مثل هذه الحالة يمنع هذان بعضهما البعض من الهضم ومن ثم يمكن أن يسببا انتفاخًا في المعدة وكذلك الإمساك.



لذا تجنب تناول هذه الأطعمة بعد تناول البطيخ، بصرف النظر عن هذا عندما تأكل البطيخ ، لا تأكل أي شيء لمدة 30 دقيقة ودع الجسم يمتص العناصر الغذائية.

المصدر: indiatvnews

