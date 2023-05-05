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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

الشاي
الشاي

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول كوب من الشاي على الريق، وتعتبر من أكثر العادات الخاطئة التي يحذر منها العلماء و الخبراء.

وعلى الرغم من أن شرب الشاي على معدة فارغة من أكثر الأمور المفضلة لدى العديد، إلا ان هذه العادة تعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي تكون في غنى عنها.

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أضرار تناول الشاي على معدة فارغة

 

-تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يخل بتوازن الأحماض والقلويات.
-يحتوي الشاي على مادة كيميائية تعرف باسم الثيوفيلين ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير تجفيف على البراز ، وتسبب الإمساك، قد لا يكون اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة معًا فعالين في منع الإمساك إذا تناولت الشاي أول شيء في الصباح .

-تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يمنع امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

-الصداع
يشتكي الأشخاص من الإصابة بالصداع إذا لم يشربوا الشاي بمجرد استيقاظهم ولكن ماذا لو كان تناول الشاي هو السبب في إصابتك بالصداع؟ في مجلة بحثية نشرتها تايلور وفرانسيس حول شرب الشاي ، ذكرت الكاتبة كارولين إم ماثيوز أن الشاي يمكن أن يسبب الغثيان والصداع ، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، لا يحتوي على مادة الكافيين ويمكن أن يترافق مع فرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي ، مثل الأرق أو الهياج أو الرعشة.

-تهيج المعدة
في دراسة نشرها Chung S. Yang ، أستاذ البيولوجيا الكيميائية في Rutgers ، أظهر أن الأشخاص قد يعانون من تهيج المعدة بعد شرب الشاي المخمر بقوة على معدة فارغة، تشير الدراسة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والمعدة من شرب الشاي الساخن جدًا والذي لا يمكن تحمله بسبب وجود معدة فارغة،  كما أن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي تؤدي إلى الحموضة.

 

المصدر: healthshots

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