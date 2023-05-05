نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

زعمت دراسة جديدة أن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة ، بينما أشارت إلى أن المنتجات الغذائية منخفضة الدهون يمكن أن تطيل العمر.

أظهرت التجارب السريرية قصيرة المدى فعالية الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات الغذائية قليلة الدسم لفقدان الوزن وفوائد القلب والأوعية الدموية.

تشمل الأنظمة الغذائية قليلة الدسم الأطعمة الكاملة الحبوب واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات والعدس والفواكه.

من ناحية أخرى ، تقيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات استهلاك الكربوهيدرات بالنسبة إلى متوسط ​​النظام الغذائي.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات محدودة ، ويتم استبدالها بالأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون والبروتين ، وكذلك الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات.

وشملت الدراسة ، التي قادها فريق دولي من الباحثين من جامعات بكين في الصين وهارفارد وتولين في الولايات المتحدة ، 371159 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عامًا.

تمت متابعة المشاركين لمدة 23.5 سنة ، وتم تسجيل 165698 حالة وفاة.

وأظهرت النتائج ، التي نشرت في مجلة الطب الباطني ، أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يمكن أن يقلل من خطر الوفاة كل عام بنسبة تصل إلى 34 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، أدت النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 38 في المائة، كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا شبيهًا بحمية الكيتو أكثر عرضة للوفاة بنسبة 28 في المائة لأي سبب مقارنة بأقرانهم من ذوي الكربوهيدرات العالية.

وكتب الباحثون في الدراسة: "لوحظ ارتفاع معدل الوفيات في النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات واتباع نظام غذائي غير صحي منخفض الكربوهيدرات ، ولكن مخاطر أقل بشكل طفيف في اتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات".

وأضافوا: "تدعم نتائجنا أهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي قليل الدسم مع كميات أقل من الدهون المشبعة في منع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسبب المحدد بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن".

علاوة على ذلك ، ارتبط اتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم بانخفاض كبير في إجمالي الوفيات بنسبة 18 في المائة ، ووفيات القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 في المائة ، ووفيات السرطان بنسبة 18 في المائة ، على التوالي .

المصدر: indianewengland