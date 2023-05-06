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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل جلاش بالشاورما
طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن

جلاش بالشاورما والجبن من الأكلات غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ يمكنك تطبيقه.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  جلاش بالشاورما والجبن، فيما يلي…

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مقادير جلاش بالشاورما والجبن


لفة جلاش
كوب سمنة
(الحشوة)
صدر دجاج شاورما
زيتون أسود شرائح
٢طماطم شرائح
جبنة رومي مبشورة
جبنة شيدر مبشورة


طريقة تحضير جلاش بالشاورما والجبن


في صينية مدهونة بالسمنة نفرد ٣ أوراق من الجلاش وندهن بالسمنة بين كل ورقة والأخرى ثم نضع الحشوة ثم نطبق الجلاش ونضغط عليه جيداً ثم نسويه في طاسة على النار حتى ينضج من الجانبين ويأخذ لون ذهبي ثم يقدم ساخن بالهنا والشفا

جلاش بالشاورما والجبن مقادير جلاش بالشاورما والجبن طريقة تحضير جلاش بالشاورما والجبن الشيف محمد حامد جلاش بالشاورما

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