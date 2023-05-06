طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

جلاش بالشاورما والجبن من الأكلات غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ولذيذ يمكنك تطبيقه.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن، فيما يلي…



مقادير جلاش بالشاورما والجبن



لفة جلاش

كوب سمنة

(الحشوة)

صدر دجاج شاورما

زيتون أسود شرائح

٢طماطم شرائح

جبنة رومي مبشورة

جبنة شيدر مبشورة



طريقة تحضير جلاش بالشاورما والجبن



في صينية مدهونة بالسمنة نفرد ٣ أوراق من الجلاش وندهن بالسمنة بين كل ورقة والأخرى ثم نضع الحشوة ثم نطبق الجلاش ونضغط عليه جيداً ثم نسويه في طاسة على النار حتى ينضج من الجانبين ويأخذ لون ذهبي ثم يقدم ساخن بالهنا والشفا