بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

بسكويت الشوفان بالعجوة من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة.



مقادير بسكويت الشوفان بالعجوة



كوب دقيق شوفان

1/3كوب دقيق عادي

٤ملعقة كبيرة دقيق عادي

1/3كوب سمنة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع كوب ماء

٢ملعقة كبيرة سكر بني

٢ملعقة كبيرة لبن بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة يانسون مطحون

ملعقة صغيرة شمر مجروش

(الحشوة)

عجوة مفرومة



طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعجوة



في العجان نضع الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والسكر واللبن البودر ونقلب جيداً ثم نضيف السمنة ونقلب ثم نضع الفانيليا والشمر واليانسون والماء ونعجن حتى تلم العجينة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نحشيها بالعجوة في المنتصف ثم ندخل البسكويت فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

