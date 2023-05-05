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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

بسكويت الشوفان بالعجوة من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة.

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مقادير بسكويت الشوفان بالعجوة


كوب دقيق شوفان
1/3كوب دقيق عادي
٤ملعقة كبيرة دقيق عادي
1/3كوب سمنة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ربع كوب ماء
٢ملعقة كبيرة سكر بني
٢ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
ملعقة صغيرة يانسون مطحون
ملعقة صغيرة شمر مجروش
(الحشوة)
عجوة مفرومة  


طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعجوة


في العجان نضع الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والسكر واللبن البودر ونقلب جيداً ثم نضيف السمنة ونقلب ثم نضع الفانيليا والشمر واليانسون والماء ونعجن حتى تلم العجينة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم نحشيها بالعجوة في المنتصف ثم ندخل البسكويت فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
 

بسكويت الشوفان بالعجوة طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة مقادير بسكويت الشوفان بالعجوة طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعجوة الشيف دعاء السمنودي

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