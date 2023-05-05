طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

فطائر البطاطس من المعجنات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك، طريقة عمل فطائر البطاطس.



مقاديرفطائر البطاطس



٥كوب دقيق

نصف كوب زيت

ربع كوب سكر

كوب حليب دافئ

٢بطاطس مسلوقة

بيضة

باكو فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة يانسون صحيح

ملعقة صغيرة شمر صحيح

(للوجه)

زبدة ذائبة

سمسم محمص



طريقة تحضير فطائر البطاطس:



في العجان نضع البطاطس المسلوقة المهروسة، ثم نضيف عليها الحليب والزيت والسكر والبيضة والفانيليا ورشة الملح ونعجن ثم نضيف الخميرة والدقيق والشمر واليانسون ونستمر في العجن جيداً حتى تتكون عجينة لينة قليلاً، ثم نشكلها على شكل كرات مثل البرجر ونتركها حتى تختمر تماماً ثم ندهنها بالزبدة ونرش على الوجه سمسم أو حبة البركة أو بذور الشيا وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.