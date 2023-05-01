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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ملفتة.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفستان ستان| شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال ظهور في إحدى المناسبات.

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وتألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات او تطريزات، واتسم التصميم أنه مصنوع من القماش الستان.

ولم تبالغ شيرين عبد الوهاب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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