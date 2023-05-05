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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كريم بروليه.. أحلى من المحلات

كريم بروليه
كريم بروليه

 كريم بروليه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كريم بروليه.

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مقادير كريم بروليه


٤ صفار بيض
٢ كوب كريمة حلويات
ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
٤ ملعقة كبيرة سكر
(طبقة الكراميل)
٢ كوب سكر
ماء 


طريقة تحضير كريم بروليه


في حلة على البارد نضع كل المكونات ونقلبها جيداً ثم نرفعها على النار ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يدفأ الخليط ثم نصبه في قوالب سيراميك ونضعه في صينية بها ماء بحيث تصل الماء لمنتصف القوالب كما وضحنا بالحلقة ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم نضع عليه طبقة الكراميل أو نضع سكر ونحرقه بالباشبوري "ويمكن أن نضع السكر وندخله الفرن تحت الشواية حتى يتكرمل" ثم ندخله الثلاجة مرة أخرى حتى تصبح طبقة الكراميل مثل الزجاج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل طبقة الكراميل)
في طاسة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يتكرمل تماماً

كريم بروليه مقادير كريم بروليه الشيف دعاء السمنودي طريقة تحضير كريم بروليه طريقة عمل كريم بروليه

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