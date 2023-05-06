طريقة عمل صينية بطاطس بالكفتة| بأسهل الخطوات

صينية بطاطس بالكفتة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صينية بطاطس بالكفتة.

مقادير صينية بطاطس بالكفتة



٤بطاطس شرائح

٢فلفل رومي

١فلفل حار

١طماطم

٥فص ثوم مفروم

بهارات كفتة

كمون

ملح

فلفل أسود

(لعمل الكفتة)

نصف كيلو لحمة مفرومة

حزمة كزبرة مفرومة

1طماطم لحم

٢بصل مبشور

بهارات كفتة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير صينية بطاطس بالكفتة

في بايركس نضع كل الخضار ونضع عليه كل التوابل والقليل من الزيت ونقلب جيداً ثم نضع أصابع الكفتة ونضيف القليل من الماء الساخن ثم نغطيها بالفويل وندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.



(لعمل الكفتة)

في الكبة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً حتى تتكون عجينة الكفتة ثم نضعها في بولة ونضع عليها فحمة مشتعلة ونغطيها فوراً حتى تأخذ رائحة الشوي ثم نشكل الكفتة على شكل أصابع ثم في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع أصابع الكفتة ونشوحها حتى تأخذ صدمة من جميع الجهات