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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت أحلى من المحلات

حواوشي إسكندراني
حواوشي إسكندراني

حواوشي إسكندراني من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و المطاعم المنتشرة بالأسواق.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت.

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مقادير حواوشي إسكندراني


العجينة"
دقيق
ملح
ماء
( الحشوة )
ربع كيلو بسطرمة
ربع كيلو زيتون مخلي
ربع كيلو رومي مبشور
ربع كيلو جبنة موتزاريلا
2 بيض
ملح
فلفل أسود
( للوجه )
أصفر بيض
حليب

 

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني


نضع المكونات العجينة فى العجان ونعجن جيدا لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة طرية ناعمة غير مشققة وغير ملتصقة باليد، ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة قبل الحشو.
نفرد رشة دقيق على الرخامة ونقطع العجينة كرات متساوية ويكون عددها زوجي، ونفرد الكرات على رشة دقيق على مقاس حجم الرغيف المرغوب به، ثم نحضر صاج وندهنه بالزيت او نضع به ورق زبدة ونضع به أرضية الرغيف.
نحضر بوله ونضع بها البسطرمة وزيتون مخلي ونضع جبنة رومي وجبنة موتزاريلا ونضع بيضتين ورشة ملح ونقلب الحشوة مع بعضها ونضع الحشوة في منتصف أرضية الرغيف دون أن تصل للأحرف ثم نضع على الحشوة جبنة موتزاريلا وجبنة رومي ..
ثم نفرد كرة اخرى من العجين على رشة دقيق ونضعها على الحشوة ونغلق الأحرف جيدا من الخارج للداخل، ثم ندهن الوجه بصفار البيض مع الحليب بالفرشاة وندخله فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 200 درجة حتى يستوى العجين ويأخذ اللون الجميل ثم نخرجه ويقدم.

 

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