فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

عصير البطيخ هو مشروب لذيذ ومنعش مليء بالأساسيات الفيتامينات والمعادن.

في السنوات الأخيرة ، أصبح مشروبًا صحيًا بشكل متزايد بسبب قدرته على تقديم العديدالفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف الطرق التي يمكن لعصير البطيخ من خلالها تحسين صحة القلب والمساعدة في خفض الوزنضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى. يحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية جدًا. يمكن أن تساهم عدة عوامل في ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك العوامل الوراثية وعادات نمط الحياة والخيارات الغذائية.

وثبت أن لعصير البطيخ آثارًا مفيدة على ضغط الدم بسبب محتواه العالي من L-citrulline ، وهو حمض أميني يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل تصلب الشرايين. عندما نستهلك عصير البطيخ ، يقوم الجسم بتحويل L-citrulline إلى حمض أميني آخر يسمى L-arginine ، مما يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك هو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي تقليل ضغط الدم.

وحققت العديد من الدراسات في تأثير عصير البطيخ على ضغط الدم ، وحققت نتائج واعدة. على سبيل المثال ، وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن تناول مستخلص البطيخ لمدة ستة أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم. وبالمثل ، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن تناول عصير البطيخ لمدة أربعة أسابيع يحسن وظيفة البطانة ويخفض ضغط الدم بين النساء بعد سن اليأس المصابات بارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة إلى قدرته على تحسين صحة القلب ، فإن عصير البطيخ له العديد من الفوائد الصحية الأخرى. إنه مصدر غني بفيتامينات A و C الضرورية للحفاظ على صحة الجلد والعينين ووظيفة المناعة. كما أنه يحتوي على الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

ويعتبر عصير البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا للترطيب ، حيث يتكون أساسًا من الماء، والبقاء رطبًا مهم للحفاظ على صحة القلب المثلى ، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.