عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

صدى البلد

عصير البطيخ هو مشروب لذيذ ومنعش مليء بالأساسيات الفيتامينات والمعادن.

في السنوات الأخيرة ، أصبح مشروبًا صحيًا بشكل متزايد بسبب قدرته على تقديم العديدالفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف الطرق التي يمكن لعصير البطيخ من خلالها تحسين صحة القلب والمساعدة في خفض الوزنضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى. يحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية جدًا. يمكن أن تساهم عدة عوامل في ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك العوامل الوراثية وعادات نمط الحياة والخيارات الغذائية.

وثبت أن لعصير البطيخ آثارًا مفيدة على ضغط الدم بسبب محتواه العالي من L-citrulline ، وهو حمض أميني يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل تصلب الشرايين. عندما نستهلك عصير البطيخ ، يقوم الجسم بتحويل L-citrulline إلى حمض أميني آخر يسمى L-arginine ، مما يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك هو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي تقليل ضغط الدم.

وحققت العديد من الدراسات في تأثير عصير البطيخ على ضغط الدم ، وحققت نتائج واعدة. على سبيل المثال ، وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن تناول مستخلص البطيخ لمدة ستة أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم. وبالمثل ، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن تناول عصير البطيخ لمدة أربعة أسابيع يحسن وظيفة البطانة ويخفض ضغط الدم بين النساء بعد سن اليأس المصابات بارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة إلى قدرته على تحسين صحة القلب ، فإن عصير البطيخ له العديد من الفوائد الصحية الأخرى. إنه مصدر غني بفيتامينات A و C الضرورية للحفاظ على صحة الجلد والعينين ووظيفة المناعة. كما أنه يحتوي على الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

ويعتبر عصير البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا للترطيب ، حيث يتكون أساسًا من الماء، والبقاء رطبًا مهم للحفاظ على صحة القلب المثلى ، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم السكتة الدماغي السكتة الدماغية أمراض القلب والسكتة الدماغية مشاكل القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ