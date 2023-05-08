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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد امتحانات النقل في يومها الثالث

وكيل تعليم الإسكندرية
وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد امتحانات الإعدادية

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الإثنين إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني  منتظمة في يومها الثالث لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة .

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قام (أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أبوالعز الحريري الإعدادية بإدارة وسط، بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورحاب جابر وكيل الإدارة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين ، كما تفقد امتحانات مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفنية العسكرية ، وتفقّد لجان كلية النصر للبنين EBS.

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

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