استمرار حملة إزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش والألسنة بالعريش

واصل مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، الاستعداد لاستقبال موسم الصيف عام٢٠٢٣م ، وذلك بتنفيذ حملة لإزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش والألسنة الممتدة داخل البحر، للتيسير علي رواد الشواطئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

١٠ كيلو متر :

وتشمل الحملة رفع الرمال من الكورنيش البحري والمماشي السياحية بطول 10 كيلو متر من منطقة المساعيد غربا حتى منطقة غرناطة شرقا ،علاوة على رفع كفاءة الادشاش ودورات المياه العمومية المنتشرة على طول الشاطئ

وأضاف أن الحملة، ستستمر لإزالة جميع الأتربة التى تغطى منطقة كورنيش العريش، لإعادة المنظر الجمالي للمنطقة.

لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إنارة الشارع. وقال إن هناك تعاونا تاما بين الأهالي و مجلس المدينة وأصحاب الكافتيريات على تنظيف وتجميل الشاطئ.

واضاف انه سيتم طرح مزايدة لتأجير مخيمات والأكشاك المنتشرة على طول الشاطئ أمام الشباب والراغبين في العمل لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات .

وأشار ، رئيس مركز ومدينة العريش، إلى أنه سيتم تأجير الأكشاك المقامة على طول الكورنيش، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم .

مشيرا إلى أن الأهالي خاصة في العريش يفضلون قضاء أوقات ممتعه حيث يلجأون إلى الشاطئ لقضاء سهره حتي ساعة متأخرة ليلا، بعيدا عن حرارة الجو في المنازل.

