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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصول مركز معلومات قطاع الأعمال العام على شهادة الآيزو 21001

صدى البلد

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الاهتمام ببرامج التدريب وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية، وتصميم كل منها بعد تحديد الاحتياجات التدريبية حسب طبيعة العمل ونوع النشاط في المجالات المختلفة مع مواكبة التطور التكنولوجي في القطاعات الصناعية.

أضاف الوزير أن المتابعة المستمرة للمتدربين وتنمية مهاراتهم بعد الحصول على التدريب المطلوب تعادل في أهميتها المرور بالمراحل التدريبية المختلفة، وذلك للحفاظ على ما تم إنفاقه على الفرق التدريبية.

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في هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وحرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين به وتأهيلهم واعتمادهم محليًا ودوليًا كمدربين، وتوفير برامج تدريبية متنوعة للعاملين بالشركات التابعة للوزارة.

 جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت، وفدًا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الأمناء، بمناسبة حصول مركز معلومات قطاع الأعمال العام على شهادة الآيزو "21001" الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية المقدمة من المجلس الوطني، وذلك بحضور اللواء سامح شعيب الوكيل الدائم للوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز المعلومات.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه في إطار الجهود المبذولة للنهوض بأداء مركز المعلومات وكذلك تحسين أداء العاملين وتنمية مهاراتهم، تم التعاون مع عدد من الجامعات منها الجامعتان الأمريكية والألمانية بالقاهرة لتقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات التدريبية خاصة الصناعية للعاملين بالشركات التابعة.

الاحتياجات التدريبية التطور التكنولوجي القطاعات الصناعية المؤسسات التعليمية المجلس الوطني للتدريب والتعليم

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