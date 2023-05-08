عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لأول مركز بيانات فائق القدرة في مصر

صدى البلد

شهد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة بنية وشركة خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بقدرة 25 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 250 مليون دولار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، ورئيس منطقة المعادي التكنولوجية، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي.

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"،  حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة"، كما وقعت أيضا كل من مجموعة "بنية" وشركة "خزنة" داتا سنترز مذكرة تفاهم مع منطقة المعادي التكنولوجية لتخصيص موقع لإقامة مركز البيانات وقام بتوقيعها المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"،  حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة"، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية.

ويُعد هذا المشروع والذي من المقرر أن يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

و أشاد  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمشروع موضحاً أنه يأتي متوافقاً مع خطة الدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات خاصةً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" إن الشراكة مع "خزنة" ستمكننا من الدخول بقوة في قطاع إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة هذا النوع من مراكز البيانات في مصر.

يواصل التراجع .. أسعار الذهب في مصر الآن

استقرار أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في مصر اليوم 8-5-2023

من جانبه قال  حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ "خزنة داتا سنترز"، إن شركة "خزنة" قامت بدور محوري في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن التعاون مع مجموعة "بنية"  يمثل علامة فارقة في رحلة توسّع "خزنة داتا سنترز" على المستوى الإقليمي.

في سياق متصل قال المهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية إن  المنطقة التكنولوجية بالمعادي تعد موقعاً استراتيجياً لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر  كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى  كما تعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الشركات التي تمارس أعمالها من المنطقة والتي تشمل شركات محلية ودولية في مختلف قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن مجموعة "بنية" هي مزوِّد للحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بينما تعد شركة "خزنة داتا سنترز" هي المزوّد الرائد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات السعة الكبيرة، حيث تقوم بإنشاء وتنظيم وتشغيل بيئة تخزين بيانات شاملة لعملائها بالاعتماد على منشآت تخزين بيانات تتمتع بالمرونة والأمان العالي والموثوقية والقابلية للتطوير.

الامارات العربيه المتحده البنية التحتية المنطقة التكنولوجية استثمارات الإمارات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

غادة فاروق: وحدة التضامن بجامعة عين شمس توفر كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401 و إعلان حالة الطوارئ في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ