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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في مصر اليوم 8-5-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء فى مصر

استقرت اسعار الحديد وانخفض الأسمنت بقيمة 30 جنيها في الطن الواحد خلال الاسبوع الأول من شهر مايو الجاري 

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 8 مايو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 40200جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 39700 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 39400جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 39500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 39000جنيه للطن الواحد

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الحديد يتخطى الـ40 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم 4-5-2023

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مفاجأة في سعر الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 - 4 - 2023

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1960جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1925جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1870 جنيها للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1870جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1873جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1978 جنيها للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1990 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1810 جنيهات للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.


 

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