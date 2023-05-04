الحديد يتخطى الـ40 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم 4-5-2023

استقرت أسعار الحديد والأسمنت علي مدار تعاملات الأسبوع ، بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل شهر أبريل الماضي وخاصة الحديد.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الخميس 4 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس نحو 40200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 39700 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس نحو 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس نحو 39400جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس نحو 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 39500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 3900جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس :

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1963 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1940جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الخميس نحو 1875 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الخميس نحو 1890جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الخميس نحو 1873جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس نحو 2005 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 2000 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الخميس نحو 1780 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.