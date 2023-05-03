استقرار أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 3-5-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع
- سعر طن حديد عز 40200 جنيه للطن
- سعر طن حديد بشاي 39700 جنيه للطن
- سعر طن حديد العتال 39500 جنيه للطن
- سعر طن حديد عطية 39400 جنيه للطن
- سعر طن حديد سرحان 39500 جنيه للطن
- سعر طن حديد المراكبي 39500 جنيهًا للطن
- سعر طن حديد المصريين 39500 جنيهًا للطن
- سعر طن حديد الكومي 39300 جنيه للطن
- سعر طن حديد المعادي 39300 جنيه للطن
- سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه للطن
- سعر طن حديد العشري 39500 جنيه للطن
- سعر طن مصر ستيل 39000 جنيه للطن
سعر الأسمنت اليوم
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت لتتراوح ما بين 2005 جنيهات للطن و 1870 جنيها للطن.
- أسمنت المسلح 1963 جنيه للطن
- أسمنت النصر 1940 جنيه للطن
- اسمنت التعمير 1875جنيه للطن
- اسمنت المنيا 1890 جنيه للطن
- أسمنت المعلم 1860 جنيه للطن
- اسمنت وادى النيل 1860 جنيهًا للطن
- اسمنت المخصوص 1960 جنيه للطن
- اسمنت سيناء 42.5 - 1873 جنيه للطن
- أسمنت حلوان 2005 جنيه للطن
- أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن
- اسمنت السهم 1780 جنيه للطن
سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع
ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
آخر أسعار مواد البناء
وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.