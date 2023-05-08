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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتبادل الخبرات السياحية.. اهتمام فرنسي بتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينة نيس والإسكندرية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يستقبل مسئوليين فرنسيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كريستيان إستروزى رئيس منطقة نيس كوت دازور وعمدة مدينة نيس بفرنسا الذي ترافقه نائبته، ومستشاره الخاص، ومسئول التعليم العالي، ومسئول التنمية الاقتصادية بمدينة نيس، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لبحث سبل التعاون بين المدينتين.

ورحب المحافظ، خلال اللقاء، برئيس منطقة نيس كوت دازور والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق  العلاقات بين البلدين حيث يجمعهما التعاون المثمر في جميع المجالات، لافتا إلى أن التعاون بين المدينتين سيؤدى لمزيد من النمو الاقتصادي والثقافي للبلدين.

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من جانبه؛ أبدى رئيس منطقة نيس إعجابه الشديد بمدينة الإسكندرية والتشابه الكبير بينها وبين مدينة نيس، معربا عن اهتمامه بعقد اتفاقية توأمة بين مدينة نيس بفرنسا ومدينة الإسكندرية على أن تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات التعليمية والسياحة و التراث و الاقتصاد.

شهد اللقاء؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفيرة هايدى سرى  قنصل عام مصر فى مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، والدكتورة جاكلين عازر  نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام ولفيف من أساتذة جامعة الإسكندرية.

الاسكندرية التعليم العالي التنمية الاقتصادية الدكتور عبد العزيز قنصوه العمل التطوعي اللواء محمد الشريف النمو الاقتصادي تعزيز التعاون

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