العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك عملا يتم الآن على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على الرؤية الفنية من مارسيل كولر المدير الفنى.

وقال العامري فاروق فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: "هناك دعم بصفقات جديدة للنادي الأهلي فى الصيف، لأن الأهلي بشكل دائم ينافس على جميع البطولات، ولكن وفقًا للرؤية الفنية للمدير الفني مارسيل كولر.

وأضاف: "جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، وبالنسبة لكرة القدم، الحمدلله هناك نجاحات، وتطور فى الأداء، وهدوء عند مجموعة العمل، وهناك تدعيمات فى الصفقات نعمل عليه، ونحن كمجلس الإدارة أو لجان إدارية لدينا توافق وتميز وعلم كبير من أجل النجاح، ونقوم بالتركيز على إعداد الكوادر داخل الأهلي، ونجتهد من أجل تغيير الاستراتيجية، للوصول إلي أبعد نقطة ممكنة من النجاح.

وتابع العامري فاروق:" نرغب فى أن يكون أيضًا هناك ناشئين متواجدين مع الفريق الأول بجانب التعاقد مع اللاعبين المميزين الذي يطلبها الجهاز الفني.

وعن أزمة غرامة كهربا، قال نائب رئيس الأهلي:" نعمل على ملف كهربا وأطمئن الجماهير، وهناك احترافية كبيرة وتركيز وهدوء، فى ذلك الملف الذي يخص غرامة كهربا فى فيفا، ومش جميع الأمور سنقوم بالإعلان عنها.