بسبب بيراميدز .. عرض قطري لـ ضم نجم الأهلي

أعلنت قناة الكأس القطرية عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية لضم حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكدت قناه الكأس عن عرض قطري للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب الاهلي عقب تألقه بمباراة السوبر المصري امام بيراميدز.

واكدت القناة أن حمدي فتحي يعد أحد العناصر الأساسية في الاهلي ويقدم أداء رائعا.

وتوج الأهلي توج ببطولة السوبر المصري عقب الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف علي ملعب محمد بن زايد في الامارات يوم الجمعة الماضية

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب رادس