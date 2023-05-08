عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب بيراميدز .. عرض قطري لـ ضم نجم الأهلي

صدى البلد

أعلنت قناة الكأس القطرية عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية لضم حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكدت قناه الكأس عن عرض قطري للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب الاهلي عقب تألقه بمباراة السوبر المصري امام بيراميدز.

txt

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

واكدت القناة أن حمدي فتحي يعد أحد العناصر الأساسية في الاهلي ويقدم أداء رائعا.

 

وتوج الأهلي توج ببطولة السوبر المصري عقب الفوز أمام بيراميدز بهدف نظيف علي ملعب محمد بن زايد في الامارات يوم الجمعة الماضية 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا علي ملعب رادس 

 

الأهلى الترجي التونسي الترجي التونسي الكاس القطرية بطولة السوبر المصري دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

موضوعات متعلقة

غدا طاقة النواب تناقش مشاكل الكهرباء بعدد من المحافظات

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ