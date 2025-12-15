سعد الصغير يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "فرصة عمل"

تعاقد النجم سعد الصغير على مسلسل يحمل إسم فرصة عمل يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد وإنتاج رشا عصفور، ويعود به سعد للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب ويحمل العمل عدد من المفاجآت.

و شوق سعد الصغير جمهورة لمسلسلة الجديد بصورة من الكواليس و علق كاتبا:توكلنا علي الله بدايه تصویر مسلسل فرصه عمل.

من ناحية أخرى يحضر سعد الصغير لعدة اغان يطرحها على طريقة السينجل ويتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين، ويقدمها بشكل جديد وذلك بعد نجاح اغنية صحبى ياصحبي واغنية رجعتلكوا بعد غياب.

ويستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه بعنوان صاحبي صاحبي، من كلمات وائل رياض، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج سامبا، وظهر فى الكليب محمود ومودى أولاد سعد الصغير.

وطرح أيضا مؤخرًا سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.