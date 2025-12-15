قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "فرصة عمل"

سعد الصغير
سعد الصغير
ميرنا محمود

تعاقد النجم سعد الصغير على مسلسل يحمل إسم فرصة عمل يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد وإنتاج رشا عصفور، ويعود به سعد للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب ويحمل العمل عدد من المفاجآت.

و شوق سعد الصغير جمهورة لمسلسلة الجديد  بصورة من الكواليس و علق كاتبا:توكلنا علي الله بدايه تصویر مسلسل فرصه عمل.

من ناحية أخرى يحضر سعد الصغير لعدة اغان يطرحها على طريقة السينجل ويتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين، ويقدمها بشكل جديد وذلك بعد نجاح اغنية صحبى ياصحبي واغنية رجعتلكوا بعد غياب.

ويستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه بعنوان صاحبي صاحبي، من كلمات وائل رياض، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج سامبا، وظهر فى الكليب محمود ومودى أولاد سعد الصغير.

وطرح أيضا مؤخرًا سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

سعد الصغير صور سعد الصغير اعمال سعد الصغير مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

استقرار المجتمعات.. الإفتاء: الأديان تنشر خطاب المودة والتسامح وليس الكراهية والعنف

الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» تعلن دوائر جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: القطيعة بين الزوجين محرمة شرعا.. ويعرضهم لغضب الله.. فيديو

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد