صحة البحر الأحمر تنظم دورات تدريبية عن «أساسيات مكافحة العدوى»

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، دورتين تدريبيتين عن "أساسيات مكافحة العدوى"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبالتنسيق بين إدارة التدريب الدكتور هاني إبراهيم مدير الإدارة، وإدارة مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة دعاء ابوالقاسم مدير إدارة مكافحة العدوى.

اشتمل التدريب الأول على أساسيات مكافحة العدوى لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، فيما تم تنظيم التدريب الثاني للعاملين بقسمي العناية المركزة والحضانة (الأطباء والتمريض).

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على ضرورة التدريب المستمر للأطقم الطبية على أساسيات مكافحة العدوى، حتى يكونوا أداة قوية للسيطرة على الأوبئة المختلفة، وحتى يتثنى لهم الحفاظ على أرواحهم وأوراح المرضى.