النمسا تتعهد بالوقوف في وجه الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية

أكدت النمسا، اليوم "الاثنين"، أنها ستواصل الوقوف في وجه الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، بمناسبة مرور 78 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية "يوم أوروبا".

وأضاف البيان أنه "في يوم التحرير نحيي ذكرى أولئك الذين حاربوا ضد النظام النازي ونحيي ذكرى الضحايا"، لافتا إلى تحمل النمسا مسئولية تاريخية في هذه الذكرى.

وفي سياق متصل.. أقامت الأمم المتحدة في فيينا حفلا؛ بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية "يوم أوروبا"، وتضمن الحفل عروضا موسيقية وغنائية لفرق الفلكلور الروسي، والتي تمجد هذه المناسبة الوطنية.

