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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم السويس: امتحانات اليوم في مستوى الطالب المتوسط

صدى البلد

قامت إدارة تعليم السويس جولة ميدانية  بقيادة  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يرافقه فيها إدارتي المتابعة وتقويم الأداء وإدارة الأمن بالديوان وذلك لمتابعة سير أعمال الامتحانات واستقرارها بالمدارس الكائنة بإدارة جنوب السويس التعليمية.


حيث اطمأن عمارة علي انضباط لجان السير بعدد من مدارس الإدارة وتحديدا في المواد الأساسية اليوم لمادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، كما اطمأن علي مادة العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادي العام، وذلك من حيث جودة الطباعة ووضوحها ومباشرة الأسئلة بالنسبة للمستويات الثلاثة لأبنائنا الطلاب كما اطمأن علي الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي. 


ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوي برئاسة وكيل المديرية سيد حمدان. 
 

أستاذ استقرار استقرارها أعمال الامتحانات الاب الاجتماعية الأ الأداء الادارة الأساس الأساسي

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