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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: الجامعات تعمل على تأهيل الطلاب ليصبحوا رواد أعمال مساهمين بالتنمية الاقتصادية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية قد اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب.

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوات تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

 

ونوه أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن ثقافة ريادة الأعمال تحظى بأهمية كبيرة في التعليم والتدريب والتطوير، حيث تساهم في تطوير المهارات والقدرات الإبداعية لدى الطلاب وتشجيعهم على التفكير الإيجابي والإبداعي والابتكاري.

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن اهتمام الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المناهج التعليمية في التعليم الجامعي وتنفيذ أنشطة تعلم شاملة ومتنوعة ومستمرة لتغذية عقول طلاب الجامعات وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في أجواء علمية تزيد من حماسهم وتوجيه اتجاهاتهم نحو توقع موقعهم الوظيفي المستقبلي، يعكس حرص الدولة المصرية على تنمية الثقافة الريادية ودعم الشباب في تحقيق طموحاتهم وتحفيزهم على الابتكار والاستثمار في الأفكار الجديدة.

 

وصرح الخبير التربوي، بأن الجامعات في الوقت الحالي تعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومصدر إلهام للطلاب لتنمية روح الريادة وتوفير الموارد والدعم اللازم لتحقيق مشاريعهم، وبالتالي، يتم تأهيل الطلاب ليصبحوا رواد أعمال ناجحين ومساهمين فاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتتمثل أهمية ذلك في تحفيز الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى أعمال ناجحة.

 

وتسعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى دعم الموارد البشرية المصرية باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم على اقتصاد المعرفة، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفي ضوء هذه الأهداف، وتقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتوافق مع الخطة القومية للدولة.

 

ولتكتمل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في العلوم والتكنولوجيا” تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي”، تتقدم الأكاديمية للمجتمع المصري بمبادرة “نادي ريادة الأعمال”.

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