السيطرة على حريق في معرض ستائر وأقمشة بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق معرض ستائر وأقمشة بمنطقة أرض اللواء.

السيطرة على حريق معرض ستائر وأقمشة في الجيزة

كانت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة أفاد باندلاع النيران في معرض ستائر بمنطقة أرض اللواء شمال الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وانتقلت إلى موقع البلاغ سيارتي إطفاء، وتمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، حيث تبين اشتعال النيران في محل بداخله أقمشة وستائر نتج عنه تفحم بعض الأقمشة والمحل بدون إصابات أو خسائر في الأرواح.