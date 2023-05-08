الحوار الوطني.. الصناع يوضحون أسباب تراجع مساهمة القطاع في الاقتصاد

أكد المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد ترجع إلى عدم توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليا، فضلا عن غياب تشجيع إقامة الصناعات التكميلية.

ونوه إلى أن من أسباب التراجع هى عدم دمج الشباب في عجلة الإنتاج والوصول إلى قاعدة صناعية قوية، وغياب الرؤى لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر بجانب رؤية واضحة أيضا للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" قائلا :" نحن في فترة حساسة ومحتاجين تضافر كل الجهود، كذلك لابد أن يتوافق المحور الاقتصادي مع أهداف المحور المجتمعي والسياسي بحيث نصل الى دولة اقتصادية قوية تلبي احتياجات شعبها خاصة وأن المواطن المصري علي المستوي الاقتصادي ينتظر من هذا الحوار الوطني الكثير والكثير».

ولفت إلى أن القطاع الصناعى حقق نسبة 8% معدل نمو صناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا.

