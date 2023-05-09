نشرة الحوادث. تفاصيل بلاغات شاكوش وزوجته.. وقرار قضائي ضد متهمي جريمة التعذيب

نشر قسم الحوادث بموقع صدي البلد عدد من الاخبار الهامة من بينها

زوجة حسن شاكوش تتهمه بالتشهير بها

قالت المستشار هايدي الفضالي دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش بالطرق التي نظمها القانون.

وأضافت الفضالي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مباحث الإنترنت تفحص البلاغات المقدمة من موكلتها بسبب قيام زوجها حسن شاكوش بإرسال رسائل تهديد لها ولعائلتها بعد إتخاذها الإجراءات القانونية ضده.

https://www.elbalad.news/5758860

كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

يمكن لحاملي رخصة القيادة في مصر الحصول على بدل فاقد في حال فقدان الرخصة الأصلية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

https://www.elbalad.news/5758917

احالة محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن للجنايات

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام لنيابة اكتوبر الكلية محامي ومدير مالي واداري بشركة استثمار كبيرة و محاسب بشركه شهيرة للسياحة وأخر إلى المحكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتعذيب مواطن باستخدام صاعق كهربائي وبخاخ رذاذ حارق وقام بتقييده بسلاسل حديديه واستخدموا أسلحة بيضا وأجبروا على توقيع ايصالات الامانه وشيكات داخل مقر الشركة.

https://www.elbalad.news/5758963

