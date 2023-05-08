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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

ارشيفية
ارشيفية

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام لنيابة اكتوبر الكلية محامي ومدير مالي واداري بشركة استثمار كبيرة و محاسب بشركه شهيرة للسياحة وأخر إلى المحكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتعذيب مواطن باستخدام صاعق كهربائي وبخاخ رذاذ حارق وقام بتقييده بسلاسل حديديه واستخدموا أسلحة بيضا وأجبروا على توقيع  ايصالات الامانه وشيكات داخل مقر الشركة 


جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا و احرزوا ادوات" سلسلة حديدية و صاعق كهربائي و بخاخ رذاذ حارق مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة  المهنية أو الحرفية
كما أنهم قبضوا على المجنى عليه بدون وجه حق أو أمر من أحد الحكام المختصين واحنجزوه  داخل مقر الشركه محل عملهم وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بدنية إذا قامو بتكبيله واعتداء عليه ضرباً بالأسلحة البيضاء محل الإتهام  محدثين ما ألم به من الاصابات و اكرهوا المجني عليه على التوقيع علي عدد من ايصالات الامانه و الشيكات وكان ذلك بطريق |القوة و الاكراه الواقع عليه بان احتجزوا داخل الشركة محدثين إصابته باستخدام أدوات سلسلة حديدين وصاعق كهربائي بخاخ رذاذ حارق " مما بث الرعب والفزع في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من اتمام جريمتهم  داخل محل عملهم وتعدوا عليه بالضرب
 

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