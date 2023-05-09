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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب تويوتا سيدان أوتوماتيك بـ80 ألف جنيه

تويوتا كرسيدا موديل
تويوتا كرسيدا موديل 1984

تويوتا كرسيدا موديل 1984 تنتمي الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، وهي من ضمن السيارات التي حصلت علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين بفضل محركها القوي، وتصميمها العصري، إضافة الي العديد من المميزات التي تمتلكها تويوتا كرسيدا التي تعمل علي راحة قائدها وركابها.

تويوتا كرسيدا موديل 1984

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يعرض موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1984 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :

تويوتا كرسيدا موديل 1984

محرك تويوتا كرسيدا

تقدم سيارة تويوتا كرسيدا السيدان للبيع باللون الذهبي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل محرك تويوتا كرسيدا الذى يصل سعته الي 2000 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

تويوتا كرسيدا موديل 1984

مواصفات تويوتا كرسيدا

تحتوي مقصورة تويوتا كرسيدا السيدان علي الكثير من المميزات الحديثة منها، فتحه سقف، وفرش مقاعد من القماش، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب بسهولة، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أضافي تم تثبيته بالتابلوه، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة.

تويوتا كرسيدا السيدان

تظهر سيارة  تويوتا كرسيدا السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وشبكة أمامية عريضة من شركة تويوتا، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، ومرايات جانبية باللون الأسود، وإشارات تم تثبيتها علي هيكل السيارة الخلفي لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

سيارة كرسيدا موديل 1984

سعر تويوتا كرسيدا

تتوافر سيارة تويوتا كرسيدا موديل 1984 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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