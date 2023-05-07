عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنتهي خلال أيام.. استورد تويوتا RAIZE زيرو بـ112 ألف جنيه

تويوتا RAIZE 2023
تويوتا RAIZE 2023

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

سيارة تويوتا RAIZE  موديل 2023

سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية | صور

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

ويعطي هذا القانون فرصة لمد فترة سماح استيراد السيارات إلى مدة تصل إلي 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل وديعة بنكية يتم وضعها في البنك بالدولار، وتسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

تويوتا RAIZE  2023

وبالتالي فإن سيارة تويوتا RAIZE  موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر حظيت بتخفيضات 70%، بالتالي فإن قيمة الرسوم الجمركية لـ سيارة تويوتا RAIZE  موديل 2023  وصلت الي 3624 دولار أمريكي، أي ما يعادل 112 ألف جنيه مصري، وتسترد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .


محرك تويوتا RAIZE موديل 2023

تويوتا RAIZE  موديل 2023

تخرج سيارة تويوتا RAIZE  موديل 2023 عزم دوران يصل الي 140نيوتن/متر، وتحتاج الي 20.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتملك سيارة تويوتا RAIZE  محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 97 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 36 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 3 سرعات من فئة CVT.

مقصورة تويوتا RAIZE موديل 2023

مقصورة تويوتا RAIZE  2023

زودت مقصورة سيارة  تويوتا RAIZE موديل 2023  بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، حساسات للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ومدخل AUX، وCD، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وزجاج كهربائي، وكاسيت، وراديو، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وكاميرا خلفية للركن، وGPS، و زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

تويوتا RAIZE موديل 2023 سعر تويوتا RAIZE 2023 أسعار تويوتا RAIZE 2023 مواصفات تويوتا RAIZE 2023 تويوتا RAIZE الكروس أوفر 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

شوبير يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

موضوعات متعلقة

بورصة المحافظات.. أنجح 5 سيارات في جنوب سيناء| صور

منها تيجو 8 وام جى HS.. سيارات عائلية جديدة بمليون جنيه| صور

كروس أوفر زيرو بـ 440 ألف جنيه| صور

أرخص سيارة SUV زيرو من هيونداي بـ 550 ألف جنيه

ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب وأهميته| تفاصيل

مقارنة بالأسعار بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023.. صور

باقي 10 أيام|فرصة.. اشتري أوبل كروس لاند 2023 بـ 140 ألف جنيه

بأسعار جديدة | بيجو تطرح 301 و508 موديل 2023

ترشيحاتنا

المادة 109.. رابطة الأندية تصدم بيراميدز وترفض تأجيل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

تركي آل الشيخ: مصر عظيمة وفنها محفور في وجداننا لا يمكن ننساه.. فيديو

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين.. مقترح بتحديد 200 جنيه للوحدات السكنية

إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

حاكم بيلجورود الروسية يكشف عواقب القصف الأوكراني على المقاطعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

اتجبست بعد المسلسل.. أسباب لا تتخيلها عن كسر يد مني زكي

شتاء في عز الصيف| نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار بهذه المحافظات .. تفاصيل

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ