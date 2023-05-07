تنتهي خلال أيام.. استورد تويوتا RAIZE زيرو بـ112 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

سيارة تويوتا RAIZE موديل 2023

ويعطي هذا القانون فرصة لمد فترة سماح استيراد السيارات إلى مدة تصل إلي 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل وديعة بنكية يتم وضعها في البنك بالدولار، وتسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

تويوتا RAIZE 2023

وبالتالي فإن سيارة تويوتا RAIZE موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر حظيت بتخفيضات 70%، بالتالي فإن قيمة الرسوم الجمركية لـ سيارة تويوتا RAIZE موديل 2023 وصلت الي 3624 دولار أمريكي، أي ما يعادل 112 ألف جنيه مصري، وتسترد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .



محرك تويوتا RAIZE موديل 2023

تويوتا RAIZE موديل 2023

تخرج سيارة تويوتا RAIZE موديل 2023 عزم دوران يصل الي 140نيوتن/متر، وتحتاج الي 20.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتملك سيارة تويوتا RAIZE محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 97 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 36 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 3 سرعات من فئة CVT.

مقصورة تويوتا RAIZE موديل 2023

مقصورة تويوتا RAIZE 2023

زودت مقصورة سيارة تويوتا RAIZE موديل 2023 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، حساسات للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ومدخل AUX، وCD، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وزجاج كهربائي، وكاسيت، وراديو، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وكاميرا خلفية للركن، وGPS، و زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.