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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة | صور

تويوتا تكشف عن بوس
تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة

كان المتحمسون قلقين من أن الإدارة الجديدة ستضع المكابح على تشكيلة جازو ريسينج عندما تنحى أكيو تويودا عن رئاسة تويوتا في بداية العام، ومع قرار شركة صناعة السيارات اليابانية الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية للحاق بالمنافسين ، افترض البعض أن السيارات الرياضية ستوضع في الخلف، ولحسن الحظ لن يكون هذا هو الحال، حيث يلمح الرئيس التنفيذي والرئيس كوجي ساتو المعينين حديثًا إلى أن تشكيلة GR يمكن أن تنمو.

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة 

في مقابلة مع مجلة Autocar البريطانية ، قال رئيس شركة Toyota " سيتم الاعتراف بعلامة Gazoo التجارية في المستقبل وربما يمكننا حتى تسريعها" ومضى يقول إن أكيو تويودا الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة السيارات "لديه الكثير من الوقت لتطوير السيارات" لقسم سباق غازو الذي أسسه في عام 2007.

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة 

رفض الخوض في التفاصيل حول ما قد يأتي بعد GR Yaris و GR Corolla و GR 86 و GR Supra لقد مرت فترة من الوقت منذ آخر مرة سمعنا فيها بأي شيء عن السيارة الخارقة حيث كانت آخر مرة ذكرت فيها تويوتا أن GR Super Sport كانت في سبتمبر 2021. ف

 

ي تلك المرحلة ، لم يكن هناك قرار بشأن وضع الماكينة المكهربة التي تزيد قوتها عن 1000 حصان في الإنتاج، نحن أيضًا ننتظر بصبر GRMN Supra الذي شاع منذ فترة طويلة ، والذي لا يزال غير موجود بعد سنوات عديدة من التكهنات.

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة 

أما بالنسبة للسيارة المصورة هنا، فهي مفهوم رسمي من تويوتا، أطلق عليها اسم "Sports EV" ، وتم عرضها في نهاية عام 2021 كسيارة رودستر كهربائية بالكامل بمقعدين، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يفترض الناس أن "الركض في منتصف السفينة الذي يتسع لمقعدين" يخدم كخليفة روحي للسيارة EV لـ MR2، وتم الكشف عن المفهوم المثير في نفس اليوم الذي تم فيه استبدال سيارة لكزس LFA الكهربائية ، مما يشير إلى أن تويوتا ستزيد من مداها في عصر الانبعاث الصفري.

 

تويوتا تكشف عن بوس الرياضية الجديدة 

ستخوض السيارة الجديدة في حال انتاجها معركة مع MG Cyberster التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا والجيل التالي من Porsche Boxster / Cayman التي ستأتي بشكل صارم مثل EVs في عام 2025، وبعد عام ، ستكشف Alpine النقاب عن سيارتها الكهربائية A110 التي تم تطويرها مع لوتس.

 

 

رودستر sports EV Supra TOYOTA أكيو تويودا Gazoo GR Corolla

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