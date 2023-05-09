رسائل مبطنة من شاكيرا خلال حفل تكريمها بجائزة «سيدة العام»|هل قصدت بيكيه؟

حرب الرسائل المبطنة بين شاكيرا وبيكيه لم تنته بعد، آخرها حصول شاكيرا على جائزة “سيدة العام” في حفل “بيلورد” في ميامي.

ومن خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”، نستعرض لكم أبرز تصريحات شاكيرا خلال الحفل الذي وجهت من خلاله رسائل عدة نسردها لكم في الأسطر التالية.

قالت شاكيرا إنه ليس مهمًا أن يكون هناك شخص مخلص بل الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء: “لا يهم الآن إذا ما كان هناك شخص ما مخلص في حياتنا أم لا، الأهم أن نكون مخلصات لأنفسنا قبل أي شيء. هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن”.





البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات

وأكدت المغنية الكولومبية أنها اكتشفت أن كل امرأة هي أقوى مما تعتقد، مشيرة إلى أنه يأتي وقت في حياة كل امرأة لا تعتمد فيه على شخص ما لتحبه، وستقبل نفسها كما هي، موضحة أن الموسيقى كانت وسيلتها لتجاوز الأوقات الصعبة في الحياة.

وأضافت شاكيرا: "من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك. البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندها يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلًا".





