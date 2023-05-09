الاتحاد المصري للإسكواش: نتصدر الترتيب العالمي في الناشئين رجال وسيدات

قالت أمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، إنه بالنسبة للرياضة الإسكواش، فإن مصر متصدرة الترتيب العالمي فى الناشئين والناشئات وفى الرجال والسيدات.

وأضافت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المحترفين فى الإسكواش يكون لها شروط فى البداية، وهي أن تكون فى سن معين، وهو ما بعد ال15 عاما، ويجب أن تكون اللاعبات مشاركات فى بطولات صغيرة، وجوايزها المالية صغيرة أيضا.

وتابعت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، أنه كلما كان التصنيف الخاص باللاعبين فى تحسن، كلما كانوا قادرين فى المشاركة فى بطولات أكبر، وكلما شاركوا فى بطولات أكبر، كلما النقاط زادت وترتيبهم يكون فى تحسن أكبر، ويبدأوا أن يحسنوهم فى الترتيب العالمي.