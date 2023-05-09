إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادثين تصادم سيارات على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بلاغين من غرفة عمليات النجدة، احداهما يفيد تصادم سيارة ربع نقل رقم ( ق. ف. ج - 3619 ) مع سيارة ربع نقل رقم ( ج . ص . أ - 4891 )، بعد كارته عيون موسى بنحو 15 كيلو متر، اتجاه كارتة رأس سدر على الطريق الجديد .

وأسفر الحادث عن اصابة 3 أشخاص، وهم : أحمد فكري عبدالتواب 30 عاما، من الجيزة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفك السفلي، و أحمد رمضان السيد 18 عاما، من الجيزة اشتباه كسر بالكاحل الأيسر وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وصلاح السيد صلاح 21 عاما، من الجيزة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي.



والبلاغ الثاني يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل أمام مدرسة الزهور بمدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن اصابة شخص، ونقله إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

حوادث بطور سيناء

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