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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تستعد لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أطلقت جامعة المنوفية منظومة التميز الداخلي بالجامعة ضمن بدء فاعليات الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي وذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنه الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي.

وحثت الدورة على تفعيل مساعي الجامعة نحو تطوير وتمنية العمل الحكومي المواكب لخطط التنمية الشاملة ٢٠٣٠ والتي تتضمن تنفيذ مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي والذي يتم تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر ثقافة التميز في العمل الحكومي، وسوف تجري الفاعليات على مدار ٦ أيام تنتهي في ٢٤ من مايو الجاري.

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 وتناول اليوم الأول في البرنامج التدريبي المفاهيم والمحاور والأساليب التي تخضع لها الجائزة وتتطبقاتها فعليا داخل كليات وإدارات الجامعة وذلك بحضور منسقي وسفراء التميز الحكومي بكليات.

كما قام الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى بإستعراض كافة المحاور والمعايير بالشرح  والكيفية التي يتم من خلالها تقييم الملفات المقدمة من الكليات بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة التميز الداخلى، موضحا الهدف الأسمى للتميز الحكومي وهو نشر ثقافة الوعي بأهمية الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمستفدين سواء داخل المنظومة او خارجها وتعديل النظرة السلبية للعمل الإداري.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر للتميز الحكومي رئيس جامعة المنوفية خطط التنمية الشاملة جامعة المنوفية

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