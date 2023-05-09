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تحذير من الفيسبوك : حسابك البنكي في خطر

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة "صدى البلد" مريم كمال

قدمت مذيعة “صدى البلد”  مريم كمال تغطية خاصة  عن تحذير “فيس بوك” من المحتالين وعمليات النصب الإلكتروني من خلال سرقة مستخدمي موقع “فيس بوك” عن طريق إرسال رسائل تدعي أنها من شركة “ميتا” أو “فيس بوك”، وتحتاج بعض البيانات، وعن طريقها يتم خداع البعض وسرقة حساباتهم، ويتم من خلالها أيضا الاستيلاء على حساباتهم البنكية. 

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حذرت منصة “فيسبوك” جميع مستخدميها حول العالم من أن هناك عمليات احتيال لسرقة أموال المستخدمين، وحساباتهم البنكية، من خلال انتحال اسم وهوية منصة فيسبوك Facebook أو شركة ميتا من خلال إدعاء بأنه “بريد عاجل” من الشركة. 

وكشفت شركة “ميتا” أن عمليات الاحتيال تتم من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني للمستخدمين تحمل هوية واسم الشركة كما تحتوي على رابط عند الدخول عليه يتم سرقة البيانات الشخصية، ومن خلالها يمكن الحصول على المعلومات السرية الخاصة بالحسابات البنكية. 

 

وقالت منصة “فيسبوك” في مذكرة رسمية: “يستهدف المحتالون الأشخاص لخداعهم لتقديم أموال أو معلومات حساسة، تكون عبارة عن  رسائل بريد إلكتروني عاجلة من شخص يدعي أنه صديق محتاج يحتاج للأموال، أو رسالة بريد للتصيد والاحتيال تدعي أنها تأتي من ميتا لتنبيهك بالمشكلات المتعلقة بحسابك وتطلب منك النقر فورًا على رابط لمعرفة المزيد”. 

ونصحت “فيسبوك” المستخدمين بأنه في حالة تلقيهم رسالة بريد مشبوهة أو رسالة تدعي أنها من فيسبوك، فلا يجب أن يضغطوا على أي روابط أو مرفقات، كما نصحت بالبحث والتحقق جيدًا من التفاصيل قبل النقر فوق الروابط أو تنزيل الملفات، بحسب صحيفة The Sun. 

وشددت “فيسبوك” على ضرورة الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم  الإعدادات ثم الدخول على الأمان وتسجيل الدخول، ثم التمرير لأسفل لرؤية رسائل البريد الأخيرة من فيسبوك، ثم انقر فوق عرض.

 

 

 

مريم كمال ر فيس بوك المحتالين النصب الالكتروني سرقة

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