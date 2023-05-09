مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع سعر الذهب .. تفاصيل

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بأسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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وسجل الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه في البنك المركزي المصري .

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار .

عيار 24 بيع 2,857 شراء 2,914 جنيها

وهبط سعر جرام الذهب من عيار 21 بقيمة نحو 290 جنيها بعدما سجل مستويات قياسية إلى 2800 جنيه، ليصل اليوم عند 2510 جنيهات، فيما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها في يوم وليلة مقارنة بأسعار الأمس ، إذ سجل اليوم نحو 20,320 جنيها اليوم بعد 20960 أمس ، و22400 جنيه كأعلى سعر قبل أيام بتراجع قدره 2080 جنيها من أعلى سعر.

و سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 18: 2,177 جنيها.