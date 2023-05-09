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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد بالإسكندرية

انطلاق برنامج التأهيل
انطلاق برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم في الإسكندرية، انطلاق ورش عمل "برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد" ، برنامج تدريب وتنمية قدرات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، وذلك بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة وديوان عام مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، باستعداد المديريات لتدريبات المعلمين الجدد الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم ومتابعة البرامج التدريبية.

وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب.

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ويُنفذ البرنامج على مدار ثلاثة أيام متضمنًـا موضوعات وأجندة تدريبية متنوعة وشاملة ، فيتضمن اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، فيما يتضمن اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأكد مدير المديرية ، على المتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين ، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب ، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع ، وأشاد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.

الاسكندرية البرامج التدريبية التربية والتعليم التعليم العام التنمية المحلية التعليم الفني الجيل الخامس

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