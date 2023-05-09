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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد يتفقد أعمال الامتحانات

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، في الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023  منتظمة في يومها الرابع لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وقام أبوزيد ، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق ، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد وكيل الإدارة ، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، فيما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية إليكترونيا من خلال أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ).

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كما تفقّد وكيل تعليم الإسكندرية ، لجان مجمع مصطفى النجار رسمي لغات مميز ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وشدَّد مدير المديرية ، في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج .

وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة .

الاسكندرية استخدام الهواتف الذكية الابتدائية والاعدادية الامتحانات التربية والتعليم التعليم الفني التنمية المحلية

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