فاضي وعايز تتسلى.. مواقع ذكاء اصطناعي تخلق وشوش مش موجودة.. الطريقة هنا

قطع الذكاء الاصطناعي التوليدي أشواطا طويلة من التقدم خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ أواخر العام الماضي مع الكشف عن ChatGPT من شركة OpenAI ويمكن الآن استخدامه لعدد كبير من التطبيقات المختلفة التي كانت تبدو حتى وقت قريب مستحيلة.

وفقا لتقرير موقع makeuseof توليد وجوه بشرية كأنها حقيقية ولكنها ليست لها أصل في الحقيقة إحدى المهام التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، لأنه قادر على الإبداع، مؤخرا أصبح هناك مجموعة متنوعة من مواقع الويب التي يمكن أن تولَّد وجهًا بشريًا ليس لها أصل في الواقع بشكل مجاني تماما.

في السطور التالية خمسة من أفضل الأشياء التي تستحق التجربة وفقا لتصنيف الموقع المتخصص في التقنية.

1. This Person Does Not Exist

وترجمته بالعربية موقع "هذا الإنسان ليس له وجود" وهو من أفضل وأبسط المواقع التي تبدع لك صورة لشخص وكأنه موجود في الحقيقة، لن تفرقه ابدا عن اي شخص تراه في حياتك العادية ومع ذلك فهو مجرد صورة خلقها روبوت الذكاء الاصطناعي.

تستطيع ابتكار عدد لا يحصى من الوجوه والشخصيات البشرية غير الموجودة في الواقع من خلال أيقونة Refresh Image ويمكنك إضافة تحديدات على شكل الوجه، مثل اختيار المرحلة العمرية والجنسية والنوع، سواء ذكر أو أنثى، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تغريمك وإجبارك على دفع رسوم في حالة استخدامك لهذه الصور لأي غرض غير شخصي

This Person Does Not Exist

2. BoredHumans.com

هو إلى حد ما أقل في الجودة من الموقع الأول والوجوه المخلقة أقل في الدرجة من حيث الواقعية، هو أداة ذكاء اصطناعي يقوم بعمل وجوه لنساء لأكثر من 30 دولة مختلفة، يمكنك التنقل بين خيارات البلدان لترى نتيجة إبداع هذه الأداة لهوايتك الشخصية وللتسلية

BoredHumans

3. Marketing Tool Random Face Generator

من أفضل المواقع على الإطلاق وأكثرهم واقعية من حيث الصور المخلقة، لن تستطيع تفريق صورة الذكاء الاصطناعي عن الإنسان العادي، الوجوه البشرية تبدو طبيعية جدا، يستخدم منشئ الوجوه العشوائي المدعم بالذكاء الاصطناعي عينة من أكثر من مليون وجه مختلف وهي الخامة الأساسية التي يعمل من خلالها لخلق وجوه جديدة، مما ينتج عنه مجموعة واسعة من الوجوه الواقعية بشكل مثير للإعجاب.

إن الشيء المذهل والمميز في هذه الأداة تحديدا، هو أنه إذا قمت بالتمرير لأسفل قليلاً ، فإن موقع الويب يوضح لك قدر كبير من التفاصيل حول كيفية عمل عملية التوليد.

Marketing Tool Random Face Generator

4. Fotor Free Online AI Face Generator

هي أداة من Fotor وأكبر ميزة يقدمها هو أنه يقدم صور متوافقة تماما مع الشرح النصي الذي تقدمه للأداة، يقوم بترجمة نصوصك إلى صور شبيهة تماما لما تريد بعكس أدوات أخرى لا تقدم هذه الدقة والتفاصيل. كما أن الأداة بها الكثير من الاختيارات مثل اختيار اللايف ستايل أو طريقة ملابس الشخصية، يمكنك إنشاء صورة لنفس الشخصية الوهمية بأنماط مختلفة، يمكن للوجه أن يكون في العصر الحديث أو من ايام الزمن القديم كما أن هناك اختيار تحويل الصورة إلى ما يشبه الرسوم المتحركة.

Fotor Free Online AI Face Generator

5. UnrealPerson

أخيرًا هناك هذه الأداة الرائعة أيضا كما قد تتخيل وهي خدمة عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء وجوه الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة وسهولة فائقة.

تتيح لك الأداة إنشاء أكبر عدد تريده من الأشخاص لأي غرض. الجودة مذهلة، وواجهة المستخدم في البرنامج واضحة وسهلة الفهم بدرجة كافية حتى للمتبدئين، على الرغم من عدم وجود خيارات كثيرة متاحة لمزيد من أدوات التخصيص في حالة إذا كنت تريد إنشاء عمر أو عرق أو جنس معين ، فلن تتمكن من القيام بذلك باستخدام هذه الأداة.

UnrealPerson

من الأشياء الطريفة أيضا هو احتوائه على إمكانية إنشاء صور واقعية غير موجودة في الحقيقة للقطط والخيول والحيوانات الأليفة الأخرى.