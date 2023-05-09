رد عاجل من التموين حول سعر رغيف الخبز

رد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على سؤال بشأن هل سيحدث تحريك لسعر رغيف الخبز في السلع التموينية.



وقال سعدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخبز أو رغيف العيش تحديدا متوفر في كل مكان بمصر، مضيفا أننا مررنا بأكثر من أزمة سابقا وتجاوزناها، ولم تحدث أي مشكلة أو تحريك في سعر الخبز.

رغيف العيش



وأضاف محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل مواطن له 150 رغيف خبز شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.



