عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

سلع تموينية
سلع تموينية

أصدر  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا نص علي صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 ك سكر على البطاقة.

يأتي ذلك تنظيمًا لصرف السلع التموينية للمواطنين. 

توجيهات جديدة من التموين 

 شمل التوجيه صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه علي صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وعلى وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه علي حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي و الوزير أن التوجيه الوزاري نص على بدء العمل به من 10-5-2023.

 وأشار إلى أن المديريات التموينية سوف تتابع ذلك على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد على  30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

التموين وزير التموين السلع التموينية المديريات التموينية المجمعات الإستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

اتفاق مصري أمريكي لاستئناف تصدير الموالح لواشنطن.. تفاصيل

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

معيط يستعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

لدمجهم بسوق العمل.. التضامن: نُقدم دعما نقديا لـ1.2 مليون من ذوي الهمم

محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ