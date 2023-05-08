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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تفجر مفاجأة عن شراء الذهب عبر الانترنت |شاهد

اسعار الذهب
اسعار الذهب

حذر ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، من شراء الذهب عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت بيان عن هذا الأمر.

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مستشار وزير التموين: جرام الذهب انخفض 100 جنيه لهذا السبب

وأضاف ناجي فرج، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الذهب من السلع الثمينة، وعلينا الشراء من محلات الصاغة فقط، لأنه ضامن من خلال فاتورة بها كل شيء خاصة بقطعة الذهب التى يتم شراؤها.
وتابع ناجي فرج مستشار وزير التموين لشوون صناعة الذهب، أن المواطن ممكن أن يوفر جنيهات قليلة من الإنترنت ولكن يخسر أمامها الكثير، لافتا إلى أن الذهاب إلى المحال هو الأفضل والأمن لأن الشراء من على الإنترنت فى منتهى الخطر.


 

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