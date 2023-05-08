مستشار وزير التموين: جرام الذهب انخفض 100 جنيه لهذا السبب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المقترح الذي تقدم به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جاء بسبب وجود فجوة في الذهب الموجود بالسوق المصرية، وإيجاد آلية لإتاحة المعروض من الذهب بهدف استقرار الأسعار.



وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : لم يصدر القرار بعد حتى الآن بالاعفاء من الجمارك للوافدين من الخارج وننتظر خلال الاسبوع الحالي تنفيذ هذا القرار ".



ولفت إلى أن السوق استجاب مبكراً بمجرد الإعلان عن قرب تفعيل القرار قائلاً : " السوق استجاب اليوم بالهبوط بمعدل 100 جنيه مع إشاعة نبأ قرب تنفيذ القرار ووزير المالية وعد بتفعيل القرار في أقرب فرصة.

وأكد فرج أن مبادرة وزارة التموين بشأن إعفاء المصريين القادمين من الخارج عند شرائهم الذهب من الخارج، هو أن أي مصري قادم من الخارج عبر الموانئ أو المطارات يتم إعفاؤه من 100 إلى 150 جراما، بما يساوي 3 سبائك ذهبية زنة 50 جرامًا للسبيكة الواحدة من الرسوم.

وأكمل : " المبادرة جيدة للفرد وتحقق موفورا هائلا من الذهب للسوق المحلي وتوفر الدولار لان الذهب يساوي الدولار ".

وأتم : "قرار الإعفاء للسبائك من الجمارك يوفر دولارات".

وناشدت الاعلامية لميس الحديدي وزارة المالية بإعداد مقترح منضبط يسير وسهل قائلة : " عاوزين مبادرة سالكه من غير تعقيدات حتى تؤتي ثمارها مش عاوزين لعبكة زي مبادرة السيارات ".