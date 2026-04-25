تخيل أنه أعطاه عقارا للفتك به| حيثيات الحكم على المتهم بقتل صديقه في الطالبية .. خاص

أودعت محكمة الجنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم برئاسة المستشار عماد الخولي، حيثيات حكمها في القضية رقم 16527 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية والمقيدة برقم 8237 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم قتل صديقه في الطالبية بإعدام شنقاً.

الحيثيات

قالت المحكمة في حيثياتها: إن الواقعة، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم/ إسلام مصطفى محمد أحمد، وهو من أرباب السوابق المتنوعة، دأب على الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، ومجالسة صحبة السوء.

وما إن اجتمع بالمجني عليه/ محمد أشرف رجب رضوان، الذي أعطاه عقارًا باعتباره من المواد المخدرة، فتعاطاه المتهم حتى ألمّ بجوفه، فظن أن المجني عليه أعطاه عقارًا للفتك به، فتولد لديه باعث الانتقام من المجني عليه. ففكر في هدوء وروية، وبعقل هادئ مطمئن، وخطط ودبر لقتل المجني عليه، واختمرت لديه فكرة الاستعانة بسلاح أبيض، كذلك، استحضره من مسكن أحد معارفه، فضلًا عما كان يحمله بطيات ملابسه من سكين كبير الحجم.

وقد تساند في اختياره للسلاح الأبيض الآخر، بالإضافة إلى السكين الذي بحوزته، لبث الرعب في نفس من تسول له نفسه التدخل للذود عن المجني عليه حال قتله، واستدراج المجني عليه إلى مكان وميقات يندر فيهما المارة، وخالٍ من الحوانيت وكاميرات المراقبة، ومظلم دون إضاءة.

وحينما اكتمل مخططه الإجرامي على النحو السالف، بدأ في تنفيذ ذلك المخطط بأن استحصل على السلاح الأبيض الآخر من مسكن أحد معارفه، المدعو/ عبد الرازق حسين، بشارع جابر علي أحمد بمنطقة فكيهة بدائرة القسم، وأفصح عن سبب واهٍ للمجني عليه لاصطحابه واستدراجه إلى مسرح الجريمة، وهو مرافقته للذهاب إلى المستشفى، عامدًا أن يأخذه إلى شارع مظلم خالٍ من المارة وأجهزة المراقبة.

فاستقلا مركبة آلية، ثم ترجلا بشارع العمدة القديم بالكوم الأخضر بدائرة القسم، وهنا استشعر المجني عليه الخوف والغدر من المتهم، وأعلن رفضه لمصاحبته بعد أن أوجس خيفة منه، فقام المتهم باصطحابه كرهًا عنه بعد تهديده بالقتل عند رفضه السير معه، وكان محرزًا سلاحين أبيضين، كذلك سكينًا.

وقام المتهم بضربه بالسلاح الأبيض على يده، مما بث الرعب في نفسه، مطوقًا ذراعه حول عنقه حتى نهاية الشارع، ثم طعنه بالسلاح الأبيض طعنة نافذة في مقتل بمقدمة الصدر أسفل الترقوة اليسرى، مما نجم عنه نزيف بتجويف الصدر أدى إلى صدمة نزفية ووفاة في الحال، ولم يتركه إلا جثة هامدة، مصممًا على إحداث النتيجة بوفاة المجني عليه.

كما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، وذلك نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبط المتهم، والذي أقر له بارتكاب الواقعة وأرشد عن السكين. وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، كما أقر باتجاره وتعاطيه المواد المخدرة، وهو ما أكده تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إن الواقعة، على النحو السالف البيان، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم/ إسلام مصطفى محمد أحمد، أخذًا بإقراره بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وما شهد به كل من/ سعد فتحي بيومي عبد النبي، وأشرف رجب رضوان متولي، وفاطمة عبد الكريم عبد الرازق عبد الجليل، والرائد/ محمد علي عبد المنعم حبيب، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، وما ثبت من المقطع المرئي لأجهزة المراقبة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية.