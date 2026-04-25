صفقة ضخمة.. إحباط محاولة ترويج أقراص مخدرة بـ121 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيداً للإتجار بها.. قدرت قيمتها المالية بحوالى 121مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية" ، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 560 ألف قرص لعقار "الترامادول" المخدر – 300 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى إعادة التدوير – المعدات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير)..هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (121مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.



