3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

قدمت تسنيم خيري، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول ما قاله هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، حول إن الشعبة كانت تعمل طوال الفترة الماضية لوضع قواعد منضبطة لعودة المصريين بالذهب، وذلك وفقا لمقترح إعفاء المصريين العائدين بوزن 150 جرام ذهب من الجمارك.

وأضاف “هاني ميلاد” خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “الحكاية”، أن الشعبة اقترحت أن تكون مدة سماحيه وتنفيذ المقترح ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لتكون فرصة لعودة المصريين من الخارج، بالإضافة إلى الحكم على التجربة وتحديد نجاحها.

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية،: الشعبة اقترحت أن يكون لكل فرد فرصة واحدة خلال الفترة الزمنية المحددة، حتى لا تتحول إلى مصدر للتجارة.

وأكمل: اقترحنا حظر التداول على هذه السبائك سواء بين الأفراد أو على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: لا يجب أن تسمح هذه المبادرة بالبيع بين فرد وآخر،ويتم السماح ببيعها في محال الصاغة.

ولفت إلى أن هذه السبائك لم تخضع لأي رسوم جمركية وليس عليها الدمغة المصرية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

